Hay incertidumbre entre los familiares y habitantes de Soplaviento, de donde era oriundo Óscar Sarmiento García, pues este hombre, de 49 años, no acostumbraba a estar por fuera de su casa por tantas horas y desde el día de su desaparición hubo una gran preocupación, por lo que muchos comenzaron a pensar lo peor. La comunidad cariñosamente lo llamaba ‘Juan Centella’.

Desaparición y muerte

Cuentan familiares de Sarmiento García que el domingo en horas de la noche él salió de su vivienda, en el barrio La Victoria, en donde vive con su madre.

“Él salió, no sabemos a qué realmente. En vista de que el lunes por la tarde no aparecía, entre sus familiares, vecinos y amigos comenzaron a buscarlo por todos lados. Incluso se vieron videos de cámaras de seguridad y no vieron pistas”, contó Lina Sarmiento, sobrina del difunto.

La familiar contó que un conocido les avisó de haberlo visto cuando caminaba por la calle de la IPS del pueblo, siendo cerca de las 5 de la mañana del lunes. De inmediato se dio a la búsqueda por ese mismo sector y nadie dio razón sobre su paradero.

Lo que se comenta es que ya en horas de la tarde del martes pescadores que iban por el Canal del Dique vieron algo extraño en la orilla y al acercarse constataron que se trataba de un cuerpo que estaba entre el agua y la tierra.

“La familia llegó hasta allá y efectivamente confirmaron que era mi tío. Lo que no sabemos es si se ahogó, lo golpearon y lo dejaron allí, y le robaron. Nada está claro, pues hay quienes aseguran que supuestamente tenía un golpe en el ojo”, relató la joven.

La allegada pidió que las autoridades que investiguen y aclaren lo sucedido, pues la muerte de ‘Juan Centella’ es un hecho que ha conmocionado a toda una comunidad, ya que este bonguero (trabajaba con una canoa) era muy querido entre los habitantes.