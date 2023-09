Hija peleó con una compañera, su padre llega armado y amenaza a estudiante

La pelea de dos estudiantes del colegio Sarid Arteta, ubicado en la carrera 18 con carrera 47, barrio San José de Barranquilla, por poco termina en tragedia, cuando los padres de una de las jóvenes llegaron al día siguiente armados con intenciones de tomar venganza contra quien había agredido a su hija. Lea: Discusión terminó en riña y una vecina la asesina de tres puñaladas

“Las chicas pelearon en nuestra institución. Uno de los padres de una de las niñas llegó al colegio con amenazas y buscando a la que le había pegado a su hija. Vino armado tanto él como la mamá de la estudiante. Le dijimos que se calmara, que las cosas no eran así. Nos respondió que: “no me importa matar e irme de aquí, porque yo acabo de salir de la cárcel”. Le dije que con eso no iba a solucionar nada y que se tranquilizara, que lo íbamos a atender”, narró una profesora sobre los hechos.