Hay una hipótesis del accidente en Barú que dejó dos motociclistas muertos

Luis Gabriel Calabacín salió la madrugada de hoy 21 de diciembre después de las 5 de la mañana del barrio Las Brisas, en Cartagena. Iba a cumplir su turno como vigilante en uno de los hoteles que están en Barú. Entraba a las 6:30 a. m. y sus allegados sostienen que siempre le gustaba salir temprano para no dejarse coger del tiempo.

Ivo De la Rosa, padrastro de Luis Gabriel, explicó que el vigilante se había quedado la noche del martes en Las Brisas, en la casa de su mamá, porque ya había entregado la vivienda donde vivía en el barrio 20 de Julio. Su nuevo lugar de residencia iba a ser Manzanares, a donde iba a estar con su actual compañera y sus dos hijos menores de edad.

"Él se despidió, tomó su moto, una Bóxer negra y salió. Ya habían pasado las 5 de la mañana. Dijo que regresaba en la noche porque salía a las 6:30 de la tarde", dijo De la Rosa.

Tiempo después recibieron la llamada en la que les decían que Luis se había accidentado, pero que no alcanzaron a dimensionar que la situación era tan grave.

La esposa de Adfolfo Enrique, Yoryanis León, dijo que salió de Barú como a las 5:45 y que como 20 minutos después un sobrino de ella llegó a su casa a informarle de la trágica noticia. “Cuando iba saliendo me dijo ‘negra, hoy me voy a quedar todo el día, me guardas el almuerzo para comérmelo cuando regrese”.

Al poco tiempo llegó su familiar diciéndole que su esposo había fallecido en el trágico accidente. “Yo le decía que eso era mentira, que ese no era él. Que eso no podía ser cierto”, sostiene la mujer con un llanto inconsolable en las afuera de Medicina Legal, ayer en la mañana.