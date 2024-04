“Hasta aquí llegué”: hombre murió mientras compraba un café en Turbaco

Pero en la mañana de este lunes Edelberto llegó a las 6 a. m., compró un café y, cuando se disponía a tomárselo, algo extraño ocurrió. “Nos dicen que se puso la mano en el pecho y dijo ‘hasta aquí llegué’, seguido, se desplomó y no volvió a abrir los ojos”, contó el pariente.

De inmediato, los vendedores del lugar intentaron auxiliarlo, pero se percataron que ya no tenía signos vitales por lo que llamaron a Luis y a la Policía. “Me contaron que llegó la Policía pero dijeron que ellos no podían mover el cuerpo; también llegaron dos ambulancias pero no se lo quisieron llevar porque ya estaba muerto. Llamamos a la EPS de mi papá y la funeraria y ninguno hace nada. Necesitamos que el cuerpo de mi padre no esté aquí en esta zona pública. Es muy doloroso para nosotros”, agregó Luis Banquez. Lea: Sicarios asesinan a hombre y hieren a mujer cerca del parque de Bruselas

Aunque la muerte pudo ser por causas naturales, los familiares están de acuerdo en que investiguen lo ocurrido en Medicina Legal; sin embargo, para ellos lo más importante es que el cuerpo pueda ser levantado de ese sitio concurrido.

Lo último que se supo es que Secretaría de Participación y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) están informados del caso.