Desde el miércoles en la noche los familiares de Olbis Corpas Carmona, de 23 años, no volvieron a tener noticias de él. Se asegura que no era su costumbre ausentarse de esa manera, por eso cuando pasaban las horas y veían que no aparecía se preocuparon y comenzaron su búsqueda. Lea aquí: Ingresó al mar y se ahogó: hallan su cuerpo en el sector de La Tenaza

Lamentablemente, las esperanzas de hallarlo con vida se desvanecieron ayer a eso de las 7:30 de la noche cuando su cuerpo fue hallado flotando en las aguas del caño Juan Angola, cerca del sector conocido como El Cañito.

Su hermano Darwin Corpas Carmona, y otros amigos, lo vieron en la cancha del barrio Santa Rita donde veía un partido de fútbol. De allí no lo volvieron a ver más.

Corpas Carmona ya estaba en estado de descomposición cuando fue encontrado por personas que residen cerca del lugar y de inmediato se dieron aviso a la Policía que llegó a lugar de los hechos e hizo el levantamiento del cuerpo. Su familiares dicen no tener claridad de lo sucedido por lo que le piden a las autoridades esclarecer esta muerte.