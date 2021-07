Juan de Jesús Hernández Barrios estaba desaparecido desde el miércoles en la noche y fue hasta hace pocos minutos que hallaron su cuerpo cerca de donde se ahogó, en la playas de Crespo.

Los familiares del menor, que el lunes próximo cumpliría 14 años, están ahora más tranquilos con el hallazgo, pues la angustia que sentían al no tener su cuerpo los devastaba.

“Una turista lo encontró, iba pasando, vio a Juan incrustado en las piedras y nos avisó”, dijo una tía del menor, quien en la mañana de hoy lloraba por la tragedia que atraviesan desde el miércoles.

El niño, de 13 años, salió ese día de su casa, en Canapote, y junto a varios vecinos fue a bañarse en las playas cercanas, pero prohibidas de Crespo. Eran las 6:30 de la tarde. “Lo que nos dicen es que él y uno de los muchachos con los que estaba entraron al mar”, explicó la mujer.

Al parecer, ambos adolescentes se estaban ahogando y la fuerte corriente intentó llevárselos. “El tío del otro muchacho sacó y salvó a su sobrino, pero no pudo rescatar a Juan. Él, me dicen, quedó 20 minutos agonizando y con la cabeza afuera luchaba por vivir”.

A Hernández Barrios, sin embargo, lo perdieron de vista y no lo vieron más hasta la tarde de hoy. “La familia del otro joven no nos dice nada, no entendemos por qué no ha venido a hablar y a contarnos bien qué fue lo que pasó”, dijo en la mañana de hoy la tía de Juan de Jesús.

Lo que le extraña a ella y a varios familiares del menor es que él se haya ido a esa hora a playa. “Juan no es callejero, es un niño juicioso, de casa”. A pesar de ello, lo que más dolor les dio, dijo, es que se sentían solos en esa agonía, pues las unidades de Guardacostas no hacían las labores de búsqueda desde la mañana. Sin embargo, horas más tarde retomaron y lograron culminarla con éxito. Ahora esperan que los organismos correspondientes hagan el levantamiento del cadáver. (Lea aquí [Video] “No lo están buscando”: familia de menor desaparecido en playas de Crespo)

A Juan de Jesús lo describen como un niño alegre, amante del fútbol y muy querido entre sus familiares. Entre lágrimas agradecen que haya aparecido y lo despiden para recordarlo por siempre.

