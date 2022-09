Habitante de calle fue asesinado a cuchilladas, en Olaya Herrera

Una hermana de Carlos Tilson Bassa Orozco asegura no tener certeza de quién asesinó a su hermano, ni mucho menos bajo qué circunstancias, por lo que le pide a las autoridades que investiguen y se de con la captura de los responsables. Lea aquí: Fallece uno de los ciclistas arrollados por una camioneta en Turbaco

“Mi hermano quedó muerto por una calle del sector La Puntilla. No sé que ocurrió. Parece que fue en medio de una riña. Un vecino que iba pasando por allí quien lo reconoció y me avisó, pues yo vivo cerca”, explicó la mujer.

Reconoció que muy a pesar de que en muchas ocasiones ayudó a su hermano para que iniciara procesos de rehabilitación, este siempre prefirió vivir en condición de calle. Tenía 29 años y vivía en Fredonia.

“Él me visitaba de vez en cuando. En abril yo lo ingresé a una fundación donde lo estaban ayudando. Pero se salió de allá y desde entonces no lo veía, no sabía donde andaba”, son las palabras de un familiar.

Volvió a saber esta madrugada donde le informaron que estaba muerto. Vecinos del sector aseguran que Carlos se vio inmiscuido en una pelea de la cual salió mal librado.

“Tenía heridas hechas como con cuchillos y varios golpes”, dijo la hermana del difunto.