Grave menor por bala perdida en medio de trifulca en Bicentenario

Angustiada está Fabiola Martínez Silva, madre de Mauricio, porque el menor no mejora sus condiciones de salud. “Él necesita urgente una cama de UCI pediátrica. Los médicos me dicen que tiene el pulmón inflamado, que tiene algo de fiebre y eso es preocupante. Ya lo sometieron a una cirugía y estamos pidiendo ayuda para que lo trasladen a la Casa del Niño pronto”, dijo Fabiola.

Añadió que “al ver a personas correr y gritar, Mauricio intentó meterse dentro de la panadería, pero ya le habían disparado, es por eso que un señor y un joven lo auxiliaron y llevaron a la Madre Bernarda. Dos compañeras de mi hijo llegaron a mi casa, que está a solo una cuadra del sitio donde ocurrió eso, y me avisaron. “Yo quedé en shock porque mi hijo no es un delincuente, no está en malos pasos, no se mete con nadie, entonces fue cuando me explicaron que fue una bala perdida”.

Fabiola pide que su EPS -Nueva EPS- agilice el traslado a una UCI pediátrica lo más pronto posible. El menor actualmente se encuentra sedado, intubado y bajo pronóstico reservado. “Quiero que por favor me ayuden, que lo hagan por mi hijo que fue víctima de un hecho en el que nada tenía qué ver. Mi niño es un chico de la casa, es juicioso, es bueno y buen estudiante. A mi casa fueron policías de Infancia y Adolescencia y también de la Sijín, pero no me han dicho nada sobre los responsables de esto”, agregó la mamá.