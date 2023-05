Grabó a sus asesinos: video, pieza clave para esclarecer homicidio de mujer

La mujer se llenó de valor, no le temblaron las manos y tal vez, cansada de la injusticia, tomó su teléfono celular y grabó a dos hombres que llegaron a su negocio para exigirle una gruesa suma de dinero. Y no solo fue eso, sino que los enfrentó y a estos no les quedó otra que salir del lugar. Lea aquí: El atroz crimen de Yulieth: la mataron por negarse a pagar una extorsión

Antes de irse en una moto, el que la intimidó le recalcó que “somos de una organización armada que lleva años”. Yulieth Rocío Fuentes Díaz, propietaria de una droguería junto a su esposo, no se atemorizó y mientras grababa a uno de ellos le dijo: “Trabajen para que consigan de dónde”. Todo apunta a que esas palabras fueron su sentencia de muerte, sin saberlo.