Golpean a ciclista aficionada en atraco, en Crespo

Con golpes en el cuello, espalda, pies y brazos, y con una sensación de miedo e inseguridad. Así quedó una joven deportista cartagenera que vivió duros momentos cuando dos sujetos, uno de ellos menor de edad, la golpearon para quitarle sus pertenencias mientras transitaba en su bicicleta cerca del puente de Crespo.

“Yo siempre salgo a hacer ejercicio en mi bicicleta, vivo por la Zona Norte, así que me queda cerca. El domingo, en la mañana, hacía mi recorrido de Crespo hasta el Centro Histórico. Cuando me devolvía y pasaba por una bomba de gasolina que está a un lado del puente, dos tipos salieron de los manglares.

“Estaban sin zapatos y sin camisetas. Uno de ellos, de cabello rubio, se me tiró encima para bajarme de la bicicleta. Su acompañante, un chico menor, solo veía lo que pasaba”, cuenta la joven.

Agregó que intentó defenderse, pero el mayor de los dos le pegó un golpe en la espalda.

“Hubo un forcejeo, pero él tenía un cuchillo y me amenazaba. Tuve miedo y dejé que se llevara una cadena de oro y un bolso con dinero y mi celular. Lo triste es que habían personas cerca y nadie me ayudó. Por fortuna apareció un mototaxista y les tiró la moto para que me dejaran quieta porque me querían hacer más daño”, añade.

La mujer agradece la ayuda del hombre en moto y de otros ciclistas que se solidarizaron y alertaron a la Policía que de inmediato comenzó la búsqueda de los delincuentes.

“Ellos se metieron al Caño Juan Angola y salieron a un barrio cercano, pero la Policía fue eficiente y los capturó. Fue horrible porque la comunidad los quería linchar, pero las autoridades se hicieron cargo”, recuerda.

Sobre los ladrones dice que “al de cabello claro le dicen ‘el Higuita’ y está en manos de la Policía, pues tenían otras cuentas pendientes. Los padres del chico me pidieron disculpas, que él se les está saliendo de las manos, no sabían cómo ayudarlo”. La deportista confiesa que se sintió respaldada por las autoridades.