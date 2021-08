Candelaria Madera Viloria, de 50 años, murió días después de caer de su moto Yamaha BWS, en el barrio Versalles de Magangué. El accidente ocurrió el pasado 19 de agosto y desde entonces estaba en el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, bajo pronóstico estable. Su familia asegura que la mujer no murió por las lesiones de la caída que, al parecer no eran tan complejas, sino por negligencia médica. “Ella fue operada y lloraba del dolor. Le ponían tramadol, morfina y dipirona y el médico no le respondía a las enfermeras para nada. Ella se quejaba y no le prestaban atención a sus heridas en las piernas y la descuidaron”, dijeron.

