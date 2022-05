El cuerpo de Carlos Alberto Mendoza Salas, de 22 años, había quedado tirado en plena calle y con varias heridas en un sector de invasión conocido como La Paz, del barrio Arroz Barato, en Cartagena. Lea aquí: Los 5 casos más sonados de extranjeros asesinados en Cartagena en 20 años

Ni la Policía ni los vecinos han revelado cómo resultó herido este joven, quien logró ser remitido al Hospital Universitario de Cartagena el sábado en la tarde, antes de haber sido llevado al CAP del barrio y posteriormente a otro centro asistencial por vecinos que lo auxiliaron en una moto.

El hecho se presentó a las 4 de la tarde del sábado y en un video que se ha viralizado en redes sociales se observa como tratan de ayudarlo, mientras su cuerpo estaba todo ensangrentado. Al ser ingresado a la sala de urgencias del HUC recibió la atención médica requerida y se mantuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por el delicado estado de salud en que llegó.

Mendoza Salas no resistió y ayer en la mañana su corazón dejó de latir. No se pudo recuperar de las heridas causadas, las cuales recibió, al parecer, en medio de una riña que tuvo con otras personas del sector. No se ha informado sobre si hay capturados por este hecho y se confirmó que el joven no tiene ningún antecedente.