A ‘Jairito’ nunca se le vio triste, ni tampoco mostró preocupación por nada. Al contrario, estaba muy feliz porque después de muchos años por fin estaba viviendo en lo suyo: la casa que siempre anheló para su esposa y sus dos hijas.

“Estábamos muy contentos porque desde hace dos semanas nos acabábamos de mudar para nuestra casita. Después de tanto tiempo, con su ayuda, la de sus papás y los míos, logramos construir este sueño. Esto era el mayor anhelo que teníamos. Y no alcanzamos a disfrutarlo por mucho tiempo”.

Así, en medio de las lágrimas, relata Ana Milena García Villadiego, el dolor que siente tras la perdida de su esposo, el mototaxista arjonero Jairo Agustín Figueroa Hernández, de 32 años.

Cuenta que podían ser como las 7:20 de la noche de ayer miércoles cuando escuchó varios disparos. El hecho sucedió en toda la esquina, cerca de la vivienda en donde residen, en el barrio El Tanque, a unos 30 pasos. Allí hay una estación de mototaxistas y ahí siempre estaba ‘Jairito’.

“Yo estaba hablando con una vecina cuando escuché los disparos y una vez vi a los muchachos correr pensé lo peor, pues ‘Jairito’ siempre estaba en ese lugar buscando sus carreras. Salí corriendo y lo vi lleno de sangre”, sostuvo Ana Milena.

Explicó que por su experiencia como enfermera comenzó a prestarle los primeros auxilios, pero todo fue en vano. “Yo comencé a revisarlo y le palpé la cabeza y sentí un orificio. Sus signos vitales no respondían. Me ayudaron a llevarlo al hospital, pero yo sabía que ya estaba muerto. Yo guardaba una luz de esperanza, pero ya no había nada qué hacer”, dijo desconsolada la mujer.

¿Qué pudo haber pasado? Esa es la pregunta a la que aún no le encuentra respuesta. “Amenazas nunca le conocí, ni tampoco tuvo problemas con nadie. Usted puede preguntar aquí quién era él. Buen esposo, buen hijo, excelente hermano y un padre entregado”, destacó.

Lo que ocurrió

La esposa del hoy fallecido cuenta que, de acuerdo con lo que le dijeron algunos testigos, fueron dos sujetos los que llegaron en una moto. El que iba de parrillero bajó de la moto y se acercó donde estaba Figueroa Hernández. “Me dicen que los disparos fueron a quemarropa. Lo cogieron mientras él estaba distraído”, relató.

Una vez lo mataron se dieron a la fuga. “Realmente no sé que hay allí. A ‘Jairito’ lo conocí toda mi vida. Siempre fuimos vecinos desde niños, fuimos amigos, estudiamos juntos en el colegio, nos hicimos novios y ya llevábamos 16 años de estar viviendo juntos”.

Agregó que “era un buen hombre. Trabajó como mototaxista en Cartagena y cuando se inició la pandemia se quedó aquí en Arjona. Yo como su pareja lo conocía mucho y la verdad es que nunca lo noté extraño con nada, dice Ana Milena”. Destacó que de haber tenido un problema nunca se hubiese quedado hasta tarde trabajando, como muchas veces lo hacía.

Era el mayor de cuatro hermanos y ahora deja a una familia arjonera desconsolada. Exigió a las autoridades esclarecer este crimen y dar con los responsables.

Sin rastro

Este nuevo caso de homicidio en Arjona, por cuenta de sicarios, tampoco deja capturados. Así lo manifestó el Comando de la Policía de Bolívar, al manifestar que la información que se tiene hasta ahora es que los dos sujetos se movilizaban en una moto boxer negra con rojo. El parrilero iba de suéter negro y bermuda, y portaba un revólver calibre 38. Asegura que fueron seis los disparos que hizo, de los cuales cuatro fueron a dar contra Jairo Agustín.

13 homicidios en 2020

Este nuevo hecho violento enluta a una familia de Arjona, población en la que lo que va corrido del año 2020 han asesinado a 13 personas. El último hecho de sangre fue el que había ocurrido en la calle Lomba del barrio El Silencio, en donde fue baleada Mery del Carmen Nisperuza, una mujer de 33 años que recibió un tiro en medio de una riña. Al momento de ser impactada tenía un bebé en sus brazos. Este hecho fue el pasado 7 de septiembre.