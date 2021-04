La primera lluvia torrencial que cayó en Cartagena este año terminó en tragedia en el sector Ricaurte del barrio Olaya Herrera.

Jorge Luis Pérez Olaves se bañaba con amigos bajo el aguacero que caía en toda la ciudad cuando lo peor pasó: la corriente del caño Caimán se lo llevó y lo devolvió sin vida.

Angustia

Su padre contó los angustiosos momentos que vivieron mientras Jorge Luis no aparecía. “Él estaba bañándose en la lluvia con sus amigos cuando se lanzó, una vez entró al caño no lo volvimos a ver”. Eran alrededor de las 3:30 de la tarde cuando un amigo lo encontró en muy mal estado: “él se metió al caño y siguió buscándolo, ya el resto estábamos desesperados, teníamos una hora aproximadamente de estar en esas”.

Entre familiares, amigos y conocidos unieron fuerzas para que, en medio del fuerte aguacero, el cuerpo no se alejara de la zona. “Lo encontraron como un kilometro abajo, no estaba tan alejado”, sostuvo el padre de Jorge, quien confirmó que aunque llamaron a los bomberos para que atendieran la emergencia, nunca llegaron, y que la Policía sí tuvo presencia en el lugar pero no estaba haciendo labores de rescate.

Fue la comunidad quien ayudó, buscó y encontró al joven, de 20 años, que vivía en el mismo barrio en casa de su abuela, y que dentro de poco iba a empezar a trabajar con su padre como albañil.

Clamor

La muerte de Jorge Luis se suma a las tantas otras que han ocurrido en el caño Caimán de Ricaurte, en los últimos años. Javier Herrera, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, sostuvo que “son muchas las familias damnificadas siempre que llueve, la comunidad está vulnerable”.

“Necesitamos que realicen limpieza al caño con maquinaria, que las autoridades entreguen lugares de recreación para niños y jóvenes del sector porque no tienen”, exigió, pero también hizo un llamado a los residentes de no empeorar las condiciones del canal. Los invitó a no tirar basura para no agravar la situación que tiene ya mucho tiempo y que ha dejado varias víctimas.