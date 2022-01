La familia de Omar Enrique Salguedo Pautt no ha descansado en diez meses. Desde que desapareció el hombre, de 62 años, ha hecho todo lo que está a su alcance para dar con él. Su esfuerzo, sin embargo, no ha resultado exitoso, por lo que ahora ha decidido hacer un recaudo de cinco millones de pesos para ofrecerlo como recompensa a quien dé información precisa del paradero del hombre.

Trescientos días desconociendo el paradero de su ser querido, trescientos días sin saber cómo está, trescientos días de angustia e incertidumbre. Le interesa: “Que no se olvide”: familia del conductor desaparecido Omar Salguedo

Salguedo Pautt salió de su casa el 23 de marzo. En su carro, un Mazda de placas EWZ-640, se dirigió a la Terminal de Transportes a buscar carreras, para luego regresar a su hogar a la 1 de la madrugada del día siguiente. No lo hizo, y desde entonces no hay rastros de él. Lo último que se conoció del caso fue cuando su vehículo fue hallado en Malagana, con otro color y otras placas (26 de mayo).

“En vista de que el alcalde no respondió nuestra solicitud de ofrecer recompensa, recolectamos el dinero para ver si así pronto vemos a mi papá”, dijo una de las hijas de Omar, que junto al resto de su familia ha contado aquel día en que vieron por última vez al hombre. Lea aquí: Omar Salguedo Pautt: sigue la angustia a los 9 meses de su desaparición

Desde entonces, sus familiares no han tenido noticias de ella. Dejaron la búsqueda en manos de la Fiscalía, pero hasta ahora, más de tres meses después, no hay rastros de su paradero. Les dijeron que podría estar por los barrios Zaragocilla, Los Calamares, Escallón Villa, Los Ejecutivos y El Progreso, pero en ninguno de ellos la han encontrado.

“En el Hospital no nos dan respuesta, nos dicen que las cámaras de seguridad no funcionan. No sabemos qué pasó con mi hermana”, son las palabras de Marisol Hernández, quien espera que la ciudadanía avise si la ve o tiene información de su paradero. “En manos de Dios entrego todo para que salga a la luz la verdad”. Le interesa: Los tres casos del 2021 que quedaron sin resolver, en Cartagena