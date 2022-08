Expolicías señalados por crimen del menor Harold Morales están libres

Liseth Payares, su madre, no descansó ni tuvo tranquilidad desde esa tarde, cuando le avisaron que su hijo había llegado muerto al CAP de Canapote. Pidió esclarecimiento de los hechos y justicia porque para ella todo había sido un vil crimen y no un procedimiento policial o una balacera tras una pelea de pandillas, como informó la Policía ese día.

“Es muy triste, nosotros ahora nos sentimos intranquilos e inseguros porque no sabemos qué están pensando -los señalados- y cómo puedan actuar en contra de nosotros. La justicia aquí solo es para los que tienen dinero”, dijo la madre.

“Tristes recuerdos”

Para Liseth lo más triste es que “pasa el tiempo y no hay condena. Pasan los días y sigo con mi dolor, con mi sed de justicia”. La madre envió un mensaje al general Henry Sanabria, nuevo Director de la Policía, quien para el 2020 era el comandante de la Metropolitana de Cartagena y estuvo al tanto del caso de Harold.

“Yo de él no tengo buenos recuerdos y creo que ese puesto no lo merecía porque en Cartagena, no hizo un buen trabajo. En el caso de mi hijo nunca dio disculpas personales ni públicas, por el contrario, trató de disfrazar el caso diciendo que mi hijo era un joven en riesgo y que lo habían herido en una riña. Yo creo que ahora que tiene ese cargo debería dar una disculpa pública a todas las personas que sus patrulleros maltrataron durante ese año en Cartagena”, dijo la ama de casa.

Ayer, la familia organizó en su vivienda una misa cristiana y un evento simbólico para recordar a Harold con fe, esperanza y amor.

En detalles

Harold era una promesa del fútbol. Tenía varios meses viviendo en Cali, donde se preparaba en una escuela para entrar a un equipo profesional. Debido a la pandemia regresó a la casa de sus padres y como estos estaban sin empleo, decidió ganarse unos pesos en un lavadero de motos a unas cuadras de su casa para ayudarlos.

El día de su muerte estaba laborando cuando llegaron los patrulleros, quienes le solicitaron de manera agresiva que les lavara la moto. Harold no aceptó aquel trato y pidió respeto, pero los policías sacaron su arma, por lo que Harold se asustó y salió corriendo hacia una zona enmontada pero los expolicías lo persiguieron y balearon. Luego lo subieron a una patrulla para llevarlo al CAP de Canapote, donde llegó sin signos vitales.