“Exigimos justicia”: madre de domiciliario asesinado a puñal en atraco

Muriel, esposa de Renzo, tomó las riendas del hogar y le dio amor, educación y cuidado a cuatro hijos, entre ellos Yordis Marrugo Tovar. Le pidió a Dios que nunca más la inseguridad tocara su hogar, pero no fue así.

Cámaras de seguridad de la zona le dan validez al relato de la madre. En las grabaciones se ve a los dos sujetos acercarse a la pareja, de inmediato Yordis corre y los ladrones se van detrás de él. Luego se devuelven los jóvenes, pero ya Yordis no se ve en las cámaras.

Las cámaras no captaron el momento en que Yordis fue acuchillado; sin embargo, se supo que los vecinos y su pareja lo llevaron a una clínica donde los galenos confirmaron su muerte.

Capturados

Mientras trataban de salvarle la vida al domiciliario, en otra calle de Boston varios policías buscaban a los presuntos delincuentes hasta que lograron capturarlos y llevarlos a una estación. Los familiares de Yordis interpusieron la denuncia por homicidio y este medio conoció que permanecen aprehendidos.

“Que caiga todo el peso de la justicia contra ellos. Mi hijo no se metía con nadie, no estaba haciendo nada malo, tampoco andaba armado. Ellos son unos desalmados que deben pagar por lo que hicieron. Mi hijo no merecía esto”, dijo entre llanto la mamá de la víctima.