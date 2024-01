Exbodeadora Darys Pardo le roban la moto y le propinaron dos balazos

Contó que ella no opuso resistencia y les entregó el vehículo en el que se transportaba, el celular y otras pertenencias, no obstante, los sujetos a pesar de ello le propinaron dos disparos. Uno en el abdomen y el otro en el muslo de la pierna derecha.

Dijo que como el hecho sucedió cerca del CAI de la Policía, unos agentes llegaron al sitio cuando escucharon los disparos. Los policías ayudaron a llevarla hasta el centro de salud del barrio Ciudadela, pero por la gravedad de las heridas, debió ser trasladada hasta el Hospital General de Barranquilla.

Manifestó que en el centro asistencial donde esta recluida “no me han hecho la cirugía de la pierna, todavía tengo la bala. No me han brindado la atención necesaria y ya he solicitado traslado, pero no me dicen nada”. Contó a Zonacero.

La ex deportista pidió a las autoridades que capturen a los responsables del atraco y se pueda recuperar la moto, que es su medio de transporte, el celular y demás pertenencias.