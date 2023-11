$!“Estaba visitando a su madrina”: domiciliario murió en accidente en moto

Eduardo José Ayola García no podrá desempeñar el valeroso papel de ser papá. El joven cartagenero, de 23 años, estaba feliz porque su mujer se encontraba en estado de embarazo y sólo esperaba que los meses transcurrieran rápido para conocer a su retoño, pero eso ya no pasará.

Tal parece que la víctima frenó tan fuerte que el rechinar de las llantas se escuchó metros más adelante, es así como varios peatones se acercaron a la zona para ver qué pasaba y encontraron al conductor muerto. Su moto estaba unos metros de él.

Medios de ese municipio, de manera breve explicaron que la moto habría chocado con otro vehículo que pasaba por el lugar, pero no hay mayores detalles de esa versión. El cuerpo fue llevado a Medicina Legal, en Cartagena, como No Identificado debido a que en el momento de la inspección del cadáver no le hallaron documentos.