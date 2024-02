“Estaba con una mujer”: así asesinaron a hombre en una tienda en San Fernando

“Queremos que la Policía investigue y que nos dejen revisar todas las cámaras del lugar hasta identificar a los asesinos para así saber por qué mataron a mi hijo. Él no tenía amenazas ni problemas, él pasaba era trabajando con su mujer”.

Algunos habitantes del sector contaron que Jesús Eduardo estaba hablando con una mujer, pero esta desapareció unos segundo antes que llegaran los pistoleros por encargo. “Yo no sé qué pasó en realidad porque yo estaba trabajando en una finca, pero me contaron que una mujer estuvo con él, pero no era su mujer porque ella todavía estaba en su casa cuando eso pasó”, agregó el padre.

La Policía Metropolitana no ha entregado mayores detalles de este caso, tampoco ha confirmado la presencia de una mujer en momentos previos al asesinato, pero en San Fernando todos creen que la mujer lo “puso” a merced de los sicarios.