“Estaba buscando un dinero”: sicarios mataron a cobradiario en 13 de Junio

Tres niños, en el barrio 13 de Junio, no han parado de preguntar por su papá desde la tarde del jueves 3 de agosto. Su madre y demás parientes intentan explicarles que su progenitor no volverá porque la violencia y las balas no tuvieron clemencia con él, pero su inocencia no les permite entender.

Feyder Luis Paternina Atencio, de 28 años, se convirtió en la primera víctima mortal de los sicarios en agosto, en Cartagena. Cuenta su madre que ese día el hombre salió a buscar un dinero en una tienda cercana a su vivienda. Lea: Sicario mató a un hombre e hirió a otro en una tienda del 13 de Junio

“Él estuvo en la casa tranquilo y compartiendo su día de manera normal. A las 2:30 de la tarde salió para la tienda a encontrarse con una persona que le daría un dinero. Feyder era supervisor de varios cobradiarios en la zona”, contó la madre.