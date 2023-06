“Estaba amenazado”: por lío de tierras habrían matado a trabajador de finca

“Lo que sabemos es que apareció muerto frente a una finca. Ese sector se llama El Puerto y nos dijeron que hay cámaras de seguridad y con las grabaciones sabremos quién lo asesinó. Luis nunca me dijo que tenía amenazas, pero al hermano le contó algunas cosas”, relató la madre.

May 31 - 11:33

“Lo denunciaron por robarse unos cocos. Yo reconozco que mi hijo consumía drogas y que a veces bajaba frutas de fincas vecinas, pero no sé si eso dé para que le hagan lo que le hicieron. Él estuvo preso, pero salió a las horas”, expresó.

“Ese señor tuvo problemas por dinero con el actual dueño de la finca, pero como él no está allá y nosotros hemos sido los cuidanderos por varios años, a nosotros es que amenaza y hasta nos hemos ido a los golpes. Nosotros no tenemos nada qué ver en sus negocios”, contó Ledys.

Añade que no quiere señalar a nadie como culpable y que espera que las autoridades investiguen; sin embargo, reconoce que su hijo fue hostigado en la finca varias veces.

“Se metían al predio para agredirlo. Ahora mi hijo está muerto y dejó cinco niños. Necesito que esto no quede impune. Yo sé que Luis no era un santo, pero él era un ser humano que no tenían que matar”, manifestó.

Luis tenía varios años viviendo en ese corregimiento donde trabajaba la tierra, pero él y sus padres eran oriundos de Santa Catalina y Villanueva, también en Bolívar.