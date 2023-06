“Escuchó el tiroteo, intentó desviarse, pero la bala lo alcanzó y lo mató”

Dos cosas quedaron claras luego de que se conociera el homicidio de Wener Faneyte Palomino, el mototaxista de 43 años que murió como consecuencia de una balazo que recibió en el abdomen: la primera, que el tiro lo recibió en medio de un sicariato que no era contra él; y la segunda, que no se sabe nada del hombre al que verdaderamente iba dirigido el atentado, y quien supo sacarle el cuerpo a los pistoleros”. Lea aquí: Degollado y con heridas en la boca, así hallan a hombre en Montes de María

Sin embargo, asegura uno de sus allegados, cuando hace el giro sintió el impacto: “Nojoda, compa, me jodieron. Me dieron”, le dijo al parrillero. Wener se detuvo y su pasajero vio cómo poco a poco iba decayendo. En video se logra ver una herida que tiente en el abdomen, por lo que lo trasladaron a la Clínica San José de Torices, donde lamentablemente llegó sin signos vitales.

Wener Faneyte Palomino estaba casado, no deja hijos y su familia asegura que era muy dedicado a los oficios a los que se dedicaba, como albañil, mototaxista y reparador de electrodomésticos. “Cuando no trabajaba estaba en la casa. No tenía ninguna clase de vicio. Era un hombre muy bueno, me cuidaba mucho y me complacía”, aseguró su esposa.