María Alejandra Arroyo llegó esta mañana a la sede de Medicina Legal, en el barrio Zaragocilla. Estaba realizando una serie de trámites relacionados con las investigaciones que buscan dar con el paradero de Alexandrith Sarmiento Arroyo, su hija menor de edad desaparecida hace tres meses en el corregimiento de Bayunca.

Tras la captura del tío político de la adolescente, Wainer Ayola, que fue la última persona con la que la vieron, se desató una polémica por las declaraciones de la defensa del sospechoso, pues el abogado afirmó que los padres de Alex saben dónde está y que, incluso, se comunican con ella.

Esas declaraciones no cayeron bien en los familiares de la joven. “Eso es una completa mentira lo que dice ese señor. Él como abogado no debe estar diciendo esas cosas sin tener certeza. Eso es una falta de respeto contra nosotros, su familia”, aseguró María Alejandra.

Fue enfática en señalar que “hasta donde sé, la Policía sabe todos mis movimientos, saben quién llega a mi casa, quien sale. Si eso fuera así ya ellos supieran eso. También se han puesto a decir que ella vive con un señor en Cartagena. Lo que le pido ahora es que me lo demuestre, si tiene las pruebas que las muestre”, precisó la mamá de Alexandrith.

Amenazas

Con preocupación también señaló que ahora no solo le toca vivir con la zozobra de saber dónde está su hija, sino que una vez el presunto responsable de la desaparición de su hija fue capturado ha recibido amenazas. Lo más preocupante es que estas intimidaciones se han dado por parte de su hermana, tía de Alexandrith y mujer de Wainer Ayola, el investigado.

Asegura que desde que la joven desapareció ha hablado con ella en dos oportunidades. “De las dos veces que ella me ha llamado, la primera todo iba bien, hablamos y terminamos mal. La segunda fue para amenazarme, me dijo que yo se las tenía que pagar y que yo no sabía con quién me había metido”, destacó.

Sobre si conocía el paradero del tío político aseguró que le decían que estaba en su casa, otras veces que no estaba allí. “Quiero que sepan que en mi corazón no existe odio. Lo único que quiero es que aparezca mi hija y que él diga qué le pasó. Siento que ella esta viva. Lo que no sé es en qué condiciones está mi hija”.

La audiencia

Para este jueves quedó programada la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Wainer Ayola Torres, de 37 años, tío político de la desaparecida y a quien vieron con ella el pasado 19 de marzo en una moto en Punta Canoa. El hombre fue capturado el 16 de junio en una invasión del corregimiento de Bayunca.