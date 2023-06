“Es una pesadilla”, mujer que perdió todo en un incendio en Los Corales

Al ver que el fuego la consumía, las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Lea aquí: Murió universitario magangueleño baleado por la Policía en Barranquilla

“Yo la tenía en arriendo, tenía dos años de estar viviendo allí. Ahora no sé qué voy a hacer, se quemó absolutamente todo. Me he quedado en la calle, junto a mis dos hijas”, explicó la mujer a El Universal.