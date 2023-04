Equivocación mortal: ¿Lo mataron al confundirlo con otro hombre con barba?

Hermano de Jaider.

“Ese pelao era muy sano, nunca tuvo problemas con nadie, ni se metía con nadie, duele eso. Esta noticia me tiene muy triste y sorprendida. ¿Hasta cuando tantos muertos en Cartagena?”, comentó una vecina de la víctima.

“Cómo me duele tu partida hermano mío. Si nosotros crecimos juntos, que feo es saber que ahora que regrese a casa no te voy a encontrar. Lo que más rabia da es que estoy seguro que fue algo injusto, por que tú no le hacías mal a nadie”, manifestó, por su parte, otro residente del sector. Lea: Accidente de motocicletas dejó cuatro personas heridas en Colombiatón