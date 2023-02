Encuentran cadáver en San Onofre: tenía las manos atadas hacia atrás

Esta persona, cuya identidad aún no ha sido establecida, habría sido ultimada con arma de fuego, de acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades.

Habitantes del municipio de San Onofre dijeron no conocer al hoy occiso, por eso se cree que no residía en esa localidad. Al hombre asesinado no le hallaron documentos de identidad.

Con este homicidio ya son cuatro las personas asesinadas hasta lo corrido del presente año en San Onofre. En total, en el departamento de Sucre van 34 asesinatos.