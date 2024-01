Encuentra a mujer golpeada y agonizando en El Bosque, Policía investiga

Tras la inspección preliminar de los peritos, la mujer fue identificada como Cumbry Yurley Rivera Restrepo, quien fue encontrada desnuda y con signos de violencia, según dijeron los vecinos a los miembros de las autoridades, que no confirmaron ni desmintieron esta versión.

Las autoridades también investigan la versión de los vecinos, en el sentido de que de la vivienda, en las horas de la tarde, habría salido un hombre, al parecer el compañero sentimental de Rivera Restrepo. Siga leyendo: Con Rafael Pérez como novedad, Junior visita este domingo a Boyacá Chicó

La madre de la mujer narró a Impacto News, que en efecto ella estaba durmiendo en otro sector del barrio, cuando llegaron varias personas a decirle que a su hija la habían encontrado agonizando dentro de su casa, con golpes y estaba desnuda.

Manifestó que ella llegó cuando su hija agonizaba. “De la golpiza que le dieron no podía ni hablar, me hacía señas, pero no podía hablar y fue cuando la montamos en un taxi. Ella en su agonía quería decirme algo, pero la boca no la podía abrir”.

La llevaron al hospital del barrio El Bosque, pero allí los médicos que la atendieron dijeron que llegó sin signos vitales. Le puede interesar: Desde el lunes 29 de enero hay pico y placa para particulares en la Vía 40

Las autoridades tratan de cotejar todas las versiones que les han entregado la madre y los vecinos del sector para esclarecer este hecho de sangre que conmocionó a los habitantes de la calle 60 con carrera 9 del barrio El Bosque de Barranquilla.

Su cuerpo fue llevado hasta las dependencias del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se investigará sobre las causas de su deceso.