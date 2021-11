Pánico vivieron trabajadores y transeúntes que a las 5:45 de la madrugada de hoy estaban en inmediaciones de la Refinería de Cartagena, en Mamonal.

En videos e imágenes quedó registrada la emergencia que la brigada de Prevención y Control de Emergencias de la empresa atendió. Las llamas crecían y el humo se seguía expandiendo, causando temor en las personas que lo presenciaban.

Las causas del incendio, cerca de una unidad fuera de operación, aún son desconocidas, pero por fortuna las llamas lograron ser controladas, y a esta hora ya se reporta normalidad.

La empresa se pronunció sobre lo sucedido y asegura que “durante el incidente no se registraron afectaciones a las personas”, y que “la operación de la Refinería no se vio afectada”, por lo que “el evento no afecta el suministro de combustible al país”.

La Refinería de Cartagena insistió que el hecho es materia de investigación.

Aquí videos de la emergencia: