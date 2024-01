En video momento en que adulto mayor mató de 20 cuchilladas a mujer en un motel

La cámara de seguridad del establecimiento público captó el terrible hecho de sangre donde aparece José Aníbal Melgarejo, de 68 años, acuchillando a la mujer en repetidas ocasiones con una navaja. La joven gritaba y pedía auxilia, mientras el presunto feminicida lanzaba algunas expresiones. Lea: ¡Atroz! Adulto mayor mató a cuchilladas a mujer, de 25 años, en un motel

En el video se escucha cuando el hombre le dice a la mujer ensangrentada “yo no le quería hacer daño, usted lo sabe”, luego le recalca mientras la toma por el cabello “pero usted no me va a dejar a mí”; seguido aparece un hombre y trata de impedir que la siga atacando.