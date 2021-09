Los vecinos también creen que pudo ser objeto de un atraco, y como no se dejó, lo persiguieron hasta la calle de Los Palenqueros, pues vivía cerca de donde ocurrieron los hechos.

Lo cierto es que la familia de Charlis Antonio y sus amigos coinciden en decir que “era un muchacho sano, que no se metía con nadie y que nunca había tenido problemas con nadie”.

Sin capturas

Todo indica que la Policía ya tiene plenamente identificado a los presuntos responsables; sin embargo no se han reportado capturas por este hecho. Quienes estaban cerca argumentan que fueron dos los que atacaron a Charlis, pero un allegado afirma que serían tres o cuatro los responsables de este homicidio. “La Policía tiene que capturarlos. La muerte de una persona tan buena no puede quedar así. Mi hermano no se metía con nadie”, indicó.

