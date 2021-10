Cada dos meses, Ronald Enrique López Puello llegaba a Turbaco para pasar con su familia los 10 días que la Policía Nacional le concedía como descanso.

El joven, de 27 años, según sus familiares, salió de ese municipio rumbo a Valledupar (Cesar) a las 4 de la tarde del sábado, pues ayer domingo debía reportarse en el Comando. Estaba adscrito a la Unidad Básica de Carabineros.

Arnold López, padre del joven policía, comentó, en medio de su profundo dolor, que el viernes Ronald Enrique le dijo que ya el sábado debía salir para Valledupar, pero que lo haría en horas de la tarde, ya que tenía una vueltas pendientes por hacer. Vivía en el barrio Bellavista. Lea aquí: Policía turbaquero muere en accidente de tránsito en el Cesar

“Él tenía por costumbre hacer esos viajes en moto. Siempre le decíamos que se cuidara y la verdad es que él era muy prudente para manejar. Yo le recomendé que no se fuera tan tarde, pero me dijo que no había inconveniente, que una vez terminara las vueltas se iría”, recuerda.

Llegó la hora y se despidió de todos, de su papá, su mamá y otros familiares. Encendió su moto y sin pensar que no volvería, les dio el último adiós a todos sus seres queridos.

Siendo las 2 de la mañana de ayer, sus allegados recibieron la visita de varios uniformados de la Policía que llegaron en una patrulla para dar la lamentable noticia: “Nos dijeron que Ronald había sufrido un accidente en su moto ya casi llegando a Valledupar y que lamentablemente había fallecido. Al parecer, un animal, una vaca o tal vez un búfalo, se le atravesó en el camino. Quedó irreconocible”, indicó una prima del policía fallecido.