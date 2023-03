En Medicina Legal esperan por familiares de asesinado en Getsemaní

En la madrugada del martes, un enfrentamiento a cuchillo entre dos habitantes en condición de calle en el barrio Getsemaní dejó un hombre muerto. Lea aquí: ¿Lo conocía? En Medicina Legal está el hombre que mataron a cuchilladas

La víctima fue ingresada como Cuerpo No Identificado a la morgue de Medicina Legal de Cartagena, porque no tenía documento pero los forenses ya lograron determinar quién falleció al recibir una cuchillada en el pecho: Ever Enrique Gutiérrez.

El hombre, de 36 años, era de Valledupar y según información de la Policía Metropolitana, su muerte se dio en el centro asistencial a donde lo trasladaron a eso de la una de la madrugada del martes.