En hechos confusos asesinan a un joven en La María

“Que no quede impune”: familia de vigilante asesinado en Barú

Los hechos ocurrieron hoy a las 4 a. m., cuando todos los habitantes de ese sector se encontraban durmiendo. "Aún no tenemos ninguna información de lo que pasó, solo sabemos que estaba tomando en un estadero en La María y que lo mataron. Él se encontraba con su novia en el momento que le quitaron la vida, pero las autoridades todavía no nos han dado información de cómo pasaron las cosas", cuenta el hermano de Andoni en Medicina Legal.

La Policía se encuentra haciendo las investigaciones pertinentes para esclarecer lo que sucedió en este caso. Los allegados a la víctima dicen que pudo tratarse de una riña, pero las autoridades manejan un posible sicariato pues su asesino llegó al sitio en moto.