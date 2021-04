Entre los familiares de Estefany Ruiz, una mujer de origen venezolano que falleció como consecuencia de un balazo en el municipio de Villanueva, en la noche de ayer, hay confusión en lo que se sucedió.

Se negaron a dar declaraciones porque, aseguraron, no tener certeza de lo ocurrido. “Hay varias versiones y, además, no estuve presente, así que hasta el momento no hay nada claro”, dijo un allegado en las afueras de Medicina Legal.

¿Pero qué fue lo que ocurrió? El Universal conoció dos versiones de lo que pudo haber ocurrido, sin embargo, desde el Comando de Policía de Bolívar tampoco se conoció una versión oficial.

En Villanueva hay quienes aseguran que la joven mujer, de unos 25 a 30 años, tenía entre sus parte íntimas un arma de fuego y que al intentar sacarla, se le accionó y se propinó un balazo que le causó la muerte.

También se conoció que en el barrio Sitio Nuevo, donde ocurrió esta desgracia, Estefany estaría viendo como un familiar manipulaba el arma de fuego. En medio de una chanza, de manera accidental, el allegado sin querer apretó el gatillo. Ella cayó al piso y fue llevada al hospital de Villanueva, a donde llegó sin vida. Posteriormente el cuerpo fue trasladado a la morgue del barrio Zaragocilla, en Cartagena.

Mientras las investigaciones avanzan, sus allegados solo piden que se haga claridad en lo sucedido.