“El corregimiento de Canutalito es territorio de paz”, así lo expresó el acalde del municipio de Ovejas Freddy Orlando Ricardo Cantillo en consejo de seguridad convocado a raíz de la supuesta aparición de un grupo de encapuchados en esa comunidad.

“Nos corresponde hacerle frente a la criminalidad y lograr la reducción de su accionar en el municipio” manifestó el mandatario durante la cumbre efectuada en el propio corregimiento este viernes con la presencia de delegados de la Fuerza Pública.

De acuerdo con lo denunciado por moradores de Canutalito, la noche del jueves 25 de febrero, hombres armados y encapuchados irrumpieron al mencionado corregimiento, amenazando a los presuntos cuatreros, ladrones y viciosos de la región.

Según las denuncias, los hombres que estaban vestidos de negro y se transportaban en varias camionetas, decían que no iban a “proceder contra nadie” y pedían a los habitantes no encerrarse, ni cerrar sus puertas, “porque no les vamos a hacer nada”.

“Estamos comprometidos con la seguridad de nuestra gente. No nos vamos a detener, nivamos a ceder en la búsqueda de la tranquilidad de nuestras comunidades, ni permitir la presencia en nuestro territorio de grupos armados al margen de la ley”, dijo Ricardo Cantillo.