En 26 días matan a padre e hijo en riñas, en el barrio Boston

La desgracia de una familia en el barrio Boston es por partida doble. En casa de los Vitola apenas se reponen por la trágica partida de Guido de Jesús Vitola Hurtado -crimen ocurrido el 1 de enero- y este domingo les toca llorar una vez más. Lloran precisamente a un retoño de Guido, a Luis Carlos Vitola Acosta, de 27 años.

A ‘Paco’, como solían llamar a Luis Carlos, lo asesinaron de un balazo en las afueras de una terraza bar en ese mismo barrio, cerca del canal Barcelona. Eran casi las 8 de la noche cuando el proyectil se alojó en su cuerpo. Murió mientras era trasladado a un centro asistencial.

Cuando nos avisaron ya estaba muerto, dice desconcertado el padrastro de ‘Paco’, quien prefirió no dar su nombre. Al tiempo señaló no saber mucho de lo sucedido, solo manifestó que la muerte del muchacho estaría relacionada con la de su padre. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por los investigadores.