¡Emergencia! Grave incendio en lujoso condominio en Punta Canoa, Cartagena

Sobre las causas de la conflagración no hay mayores detalles. Los especialistas están tratando de identificar qué ocasionó las llamas y no descartan una falla en el circuito eléctrico. Por fortuna, no hay heridos en este hecho, tampoco se conoce el monto de las pérdidas pero se estima que son millonarias.

Los bomberos llegaron a tiempo y evitaron que la emergencia tomara mayores consecuencias. También invita a la ciudadanía a estar atentos con el cableado en sus viviendas y negocios ya que consideran que muchos de los incendios pueden prevenirse.