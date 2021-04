Lo que tienen claro los familiares de Jaider Enrique Salas Álvarez es que quien acabó con la vida de este adolescente, de 16 años, es un sujeto que apodan ‘Hernancito’, y que al momento de atacarlo con un cuchillo lo hizo mientras su víctima estaba descuidada y de espaldas.

“No hubo ninguna pelea, ni enfrentamiento. Lo cogió descuidado y por el cuello mientras él estaba sentado al lado de su novia”, dijo un familiar del joven en el sector Los Tamarindos, en el barrio El Pozón.

En un baile

Se conoció que la noche de ayer sábado había un baile en el callejón 16 de Julio, cerca de la calle La Cuchara, en el sector 19 de Febrero, en El Pozón. Un hermano de la víctima contó que ‘Jaidercito’, como le llamaban, estaba con su novia en su casa y habían acordado ir a la misma fiesta.

“Yo estaba con mi novia y él (Jaider) con su pareja, pero ellos salieron adelante. Cuando yo llego al baile comienzo a buscarlo, pero no lo veo y me quedé adentro. Al cabo de un rato nos avisan de un pelao herido y cuando salgo me doy cuenta que es mi hermano”, aseguró el familiar.

Sobre lo que ocurrió dice que las personas que estaban en el lugar le aseguraron que ‘Hernancito’ llegó y de inmediato lo atacó. Eran las 9:30 de la noche de ayer. Muy malherido fue llevado al CAP de El Pozón, pero llegó sin signos vitales. “Él era un muchacho sano, no se metía con nadie. Usted puede preguntar por aquí”, precisó.

Agregó que su hermano no conocía a quien lo atacó y que lo único que él sabe es que la novia de su difunto hermano tiempo atrás había sido pareja de quien lo asesinó.

“Que nosotros sepamos él nunca había tenido problemas con nadie. Tampoco sabemos si la reacción de ese muchacho tiene algo que ver con que ‘Jaidercito’ estaba saliendo con quien fue su novia hace tiempo. Lo que pedimos a la Policía es que lo capture y se aclare esto para que responda”, precisó otro familiar del difunto.

Salas Álvarez cumpliría los 17 años el 3 de diciembre y era estudiante de octavo grado.

Sin capturas

Sobre este caso, la Policía Metropolitana de Cartagena no reportó ninguna captura, pero si informó que tiene plenamente identificado al presunto asesino de Jaider. La Mecar sostuvo que el adolescente ingresó al CAP de El Pozón con dos heridas: una en el cuello y otra en el pecho. Una de las hipótesis que se investigan es que ambas personas habían tenido discusiones días atrás.