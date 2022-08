‘El Pitu’, asesinado en Chapacuá, había buscado a Cristo para alejarse del mal

“Buscaba a Dios”

En Chapacuá lamentan la pérdida de Junior, sobre todo porque desde hace varios meses se había entregado de lleno a la iglesia y la comunidad. Asistía a los servicios con su pareja, a la que estaba próximo a pedirle la mano.

Al parecer, ‘el Pitu’ tuvo problemas personales y líos en el pasado, pero estaba intentando cambiar. “Te extrañaré todo lo que me quede de vida. Sé que Dios te dio el tiempo para arrepentirte. Lucharé por ese legado de amor y esas ganas de caminar con Cristo”, escribió quien fuera la mujer del joven.

El pasado 11 de enero, Junior subió a Facebook un video donde contaba su testimonio de vida. “Amigos, aquí estoy contando mi testimonio, yo estuve en las drogas, en las calles, pero me refugié en Cristo porque él me dio las fuerzas para salir de allí y me empujó para caminar con él y con su palabra. Les digo que sí se puede cambiar, yo soy ejemplo de eso.

“A veces me siento con ansiedad y triste, pero cuando doblo rodillas y clamo a Jehová, él me da aliento y fortaleza para seguir por el camino del bien”, dijo ‘el Pitu’ en su mensaje.