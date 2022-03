“Él era un vendedor ambulante que trabajaba de sol a sol conmigo. Cada día salíamos en las mañanas a buscar el sustento para nuestro hogar. Él no tenía ningún problema con nadie. Muchos portales de noticias están diciendo que él mató a una persona y por eso lo asesinaron, pero nada de eso es cierto. Fredy nunca sería capaz de hacerle daño a nadie”. Le puede interesar: Lo matan frente a su hijo en Nelson Mandela: son 5 sicariatos en 4 días

Ruiz Álvarez quedó tendido en la calle, en el sector Los Trupillos, de Nelson Mandela. Recibió tres balazos en el cuello, uno en la cabeza y otro más en la cadera. Su muerte fue en el acto y las escenas rápidamente fueron desgarradoras.

“Yo estaba dentro de la casa y él estaba sentado en la terraza. Yo solo escuché unos disparos y salí corriendo a la puerta, solo alcance a ver a dos hombres huyendo en una moto y lo vi a él tirado en el suelo lleno de sangre, no sabía qué había pasado. No me salían las palabras para gritar, solo lo tomé en mis brazos y le tapaba la cara con un pañuelo”, cuenta la esposa de Fredy. Lea aquí: Una menor quemada deja incendio de vivienda en La Boquilla

Las autoridades aun no se pronuncian sobre este homicidio, los familiares esperan una pronta respuesta del hecho.