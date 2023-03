‘El Lobo’ y Rubén eran amigos: ambos fueron encontrados muertos a bala

“Lo que me dicen es que ese muchacho fue a buscar al hijo mío y salieron no se a dónde. Él vivía con la mamá, pues nos separamos hace años. Como no aparecían los buscaron a los dos. Él viernes fue que apareció muerto el otro muchacho”, dijo Rubén Torres, papá de Rubén Darío.

Explicó que lo llamaron para informarle que su hijo no parecía y dieron aviso a las autoridades.

El joven fue hallado en la vereda Munguía, zona rural de Maríalabaja. “Eso fue en la noche, me dicen que estaba amarrado, pero no se cómo lo mataron. La Policía aún no me ha dado información de su muerte, yo he estado haciendo las vueltas acá en Medicina Legal”, precisó el papá del hoy difunto.