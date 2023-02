“Él estaba en malos pasos, pero quería cambiar”: familia de ‘el Mueca’

Diego Armando Ortega Castrillón y Adrián Camilo De Oro Simanca no se conocían, pero el destino unió sus vidas de la forma más cruel en la noche del miércoles 15 de febrero.

Agregó que “no tenemos claro por qué lo mataron, pero sabemos que hace unos días tuvo un problema con un joven. Reconocemos que mi hermano estuvo siete años en prisión, que agarró el mal camino y tenía personas que no gustaban de él; incluso, policías de Villa Estrella lo maltrataban siempre que lo veían así no estuviera haciendo algo malo”.

“Cuando estuvo preso en Ternera hacía campeonatos, equipos de fútbol y él siempre era el mejor porque eso era lo que él quería ser, no un delincuente”, anotó.

Afirma que horas antes, en Villa Estrella, sujetos pasaron por su casa varias veces. “La Policía capturó a unos sospechosos, pero no nos dicen dónde los tienen ni nada”, señaló la hermana.

Salió con una amiga

Los familiares de Adrián dicen estar en shock por lo sucedido. “Él no tenía problemas con nadie, no estaba en cosas malas. No sabemos qué ocurrió”, comentó un pariente. Lea aquí: Camilo y el Mueca, los 2 asesinados por sicarios en La Central y Chiquinquirá

Añadió que “él esa noche estuvo jugando fútbol con sus amigos, luego llegó a la casa y después subió a su moto y salió con una amiga. Dijo que iba a comprar comida. Luego nos avisaron lo que pasó”. A Adrián lo asesinaron con su uniforme deportivo.

Sobre el asesinato se supo que estaba comprando fritos cuando apareció el hombre armado y disparó. La mujer resultó ilesa de milagro.