Estefany no duerme tranquila desde el pasado 14 de julio, cuando su hermano y su primo salieron desde su casa en Bello, Antioquia, con rumbo a Cartagena, con el objetivo de conseguir empleo.

Jhon Andrés Suárez Orozco, de 21 años, es su primo; y Andrés Felipe Suárez Orozco su hermano de 23. Ambos se dedican a oficios varios y, según Estefany, llegarían a Cartagena para laborar en lo mismo, pero desde ese día no saben nada de ellos.

“Los vieron ese 14 de julio con un bolso azul, esperando una ‘mula’ para viajar en ella. A las 9 de la noche me escribió mi hermano y me dijo que la ‘mula’ no frenaba y que se le estaba descargando el celular, desde entonces sus teléfonos salen apagados”, contó la joven.

Añadió que en la mañana del 15 de julio la llamó un policía de la estación de El Bosque, en Cartagena, para decirle que tenía a los primos indocumentados. “Al rato volvimos a llamar y nos respondieron que los soltaron porque no tenían anotaciones judiciales. No sabemos dónde puedan estar ahora”, apuntó.

Estefany ya denunció ante las autoridades y comenta que diariamente recibe llamadas y mensajes de personas que aseguran verlos en Cartagena y otras poblaciones del país. “Pero no nos confiamos en eso porque no es nada oficial. Esperamos que nos ayuden en Cartagena, si los han visto pueden llamar al 323 3700399 o a la línea de la Fiscalía 122”, expresó.

La joven reconoce los riesgos de viajar como ‘mulero’, pero pide al cielo que sus seres queridos estén bien. Si sabe de ellos, comuníquese.

¿Te gustaría recibir en tu celular las noticias más importantes del día? Da clic aquí y escríbenos a Whatsapp.