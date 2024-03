El dolor de una madre a la que sicario le mató a su único hijo en Henequén

Mabel defiende a su hijo, asegurando que no era un delincuente. “Mi hijo no estaba en problemas, pero ahora me enteré que una vez recibió la amenaza de un hombre por un tema relacionado con una mujer. No sé si es cierto, eso me contó uno de sus amigos y me añadió que Anderson le prohibió que me contara algo, ya que no quería preocuparme. Necesito que investiguen bien, porque él no era de peleas. La Policía misma me dijo que Anderson no tenía ningún antecedente o anotación judicial. Deben dar con ese sujeto que lo amenazó”, agregó.