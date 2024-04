El dolor de la incertidumbre: exrector de colegio desapareció hace 4 meses

Cuatro meses y siete días llevan los familiares de Hermides Vásquez Vásquez sin saber de él, sin conocer dónde o cómo está, sin sospechar qué pasó ese día en que desapareció, esa tarde del martes 28 de noviembre de 2023.

Las plegarias y mensajes no han cesado. Las preguntas siguen sin contestar y sigue sin haber señales de él. “Estamos en 0, no tenemos información, no hay pistas, no hay nada”, le dijo a El Universal un sobrino de este hombre, de 73 años, que fue rector de un colegio en el barrio El Pozón durante 35 años.