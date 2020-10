“Adrián tenía muchos sueños. En noviembre iba a terminar el bachillerato y se fue a Pereira a buscar empleo, reunir un dinero y abrir una peluquería en Cartagena. Siempre le gustó esa profesión y ahora no lo podrá hacer”.

Eso expresa Carmen Rocha Barrera mientras las lágrimas mojan su rostro. En su casa, en el barrio El Pozón, hay un silencio de luto y dolor por la partida de un miembro de la familia: Adrián Valdez Rocha.

El joven, conocido como ‘el Tremendo’ y fiel hincha del equipo Real Cartagena, falleció el pasado 5 de octubre en un accidente de tránsito en Antioquia. Junto a él, otro cartagenero falleció, Jesús Otero Gómez, conocido como ‘Zulda’, de 18 años.

Para Carmen la tristeza no tiene fin y recuerda con cariño los últimos momentos compartidos con Adrián. “Dijeron que él no tenía padres y es falso porque mi esposo, Pablo Valdez, y yo lo tomamos como hijo cuando tenía 3 meses de nacido.

“Su mamá, quien era mi hermana, murió y su papá nunca se hizo responsable de él. Adrián tenía cinco hermanas, era el único hombre. La última vez que compartimos fue en diciembre y fue todo maravilloso con oraciones a Dios y mucha alegría”, contó.

Desde el corazón

Agregó que “yo sabía que él vivía en El Líbano con un amigo porque siempre estábamos en contacto. Él sí tenía familia porque, aunque su madre murió, yo le di todo el amor maternal”.

Lo describe como un chico alegre, amante del fútbol, buen hijo y buen amigo. Recalca que nunca estuvo de acuerdo en que ‘el Tremendo’ viajara como polizón a otras ciudades para ver jugar al Real Cartagena.

“Nunca estuve de acuerdo, oraba por él, le decía que no lo hiciera, pero él me aseguraba que no le pasaría nada, que viajaba con Dios. Yo siempre estaba preocupada”, añadió Carmen Rocha.

Han pasado 18 días desde su fallecimiento y Carmen no deja de lamentar lo sucedido. “Le envío un mensaje a esos hinchas de equipos de fútbol que viajan arriesgando su vida en mulas que por favor no lo hagan, no saben el dolor tan grande que le pueden ocasionar a sus seres amados. Vean los partidos por televisión o viajen de manera legal, pero no con peligros porque yo ahora estoy sufriendo”, dijo.

A las madres les envió un consejo. “Hay que darles amor, no rechazarlos, hay que aconsejarlos siempre y hacerles ver sus errores, que se sientan importantes en nuestras vidas”.

Adrián no dejó hijos y fue sepultado el 8 de octubre en el cementerio Distrital de Ternera.