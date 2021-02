Estos días han sido los peores de mi vida. No entendemos qué ha pasado, porque hay muchas cosas que nos confunden. Hay tantas versiones; que el barco se hundió, que dio una ‘vuelta de campana’, que los piratas pudieron secuestrarlo. Que a ellos no les dio tiempo de agarrar los botes salvavidas y quedaron adentro cuando el barco se hundió”.

En las palabras de Tomasa Martínez Morales se refleja la angustia que como ella sienten las esposas y familiares de los 10 tripulantes del ‘Carmen I’, el barco de bandera boliviana que desapareció hace un mes a 65 millas náuticas de Cartagena, cuando iba de Colón (Panamá) a La Guajira.

Tomasa Martínez Morales es la compañera del sanandresano Andrés Vargas Tejada, de 47 años y capitán del carguero. Ella no ha descansado un solo día desde el 21 de enero, cuando el buque emitió su última señal de emergencia. El Universal la contactó ayer y ella precisamente estaba en Bocas del Toro, en Panamá, buscando rastros del barco y de sus tripulantes. Bocas del Toro es una provincia que abarca una cadena de islas frente a la costa del Caribe.

“Yo he sido partícipe de la búsqueda, he ido a varias islas de San Blas, en Panamá. He encontrado muchas cosas, cosas que transportaban. Ahorita me encuentro en unas islas apartadas que se llaman Bocas del Toro, tratando de ‘peinar’ las islas solitarias, a ver si ha llegado algo a ese punto.

“No me daré por vencida hasta saber qué paso con el barco y con mi esposo”, dice Tomasa, indicando que está pasando por un mal momento.