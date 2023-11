Dos niños colombianos caen a río queriendo llegar a EE.UU. junto a su madre

Mientras Yiini atravesaba con sus dos hijos el río Bravo, un migrante venezolano que iba detrás de la mujer se empezó a ahogar y se agarró de ella, hundiéndola y causando que soltara a los dos niños.

“Un muchacho que la acompañaba intentó rescatarlos, pero los niños fueron arrastrados por la corriente no pudieron recuperar sus cuerpos, no sabemos si están vivos o muertos. A ella la lograron sacar con vida y ahora está en un albergue en New York, en los Estados Unidos”, relató Yulitza. Lea aquí: Limpiaban canal de aguas residuales y hallan cuerpo de bebé de 1 año

Ahora esta familia, de escasos recursos que reside en Girón, vive la incertidumbre de saber qué pasó con los pequeños.