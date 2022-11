Dos meses y no pasa nada; exigen justicia por muerte de ciclista arrollado

Familiares de Juan Carlos Guerra Guerra, ciclista que resultó muerto en un accidente de tránsito ocurrido el 7 de septiembre de 2022 en el municipio de Coveñas, exigen celeridad y justicia a las autoridades.

Al mismo tiempo, los seres queridos de Guerra Guerra denunciaron una serie de comportamientos de las autoridades que para ellos son irregulares y más en esta clase de casos tan graves.

“Al conductor de la moto implicada no le practicaron prueba de alcoholemia y los policías presentes me dijeron que no podían hacer nada, menos capturarlo”, expresó Juan Carlos Guerra Narváez, hijo de la víctima.

Le puede interesar: Ciclista iba a hacer diligencias cuando moto lo arrolló y mató